고흥군, 어촌뉴딜300 공모 선정 ‘49억 원 확보’

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 해양수산부 2021년도 어촌뉴딜300사업(금산면 명천)이 선정돼 국비 등 총사업비 49억 원을 확보했다고 10일 밝혔다.

‘어촌뉴딜300사업’은 어촌의 혁신성장을 돕는 지역밀착형 생활SOC(사회간접자본) 사업이며, 어촌의 혁신성장을 돕는 역할을 수행해 낙후된 선착장 등 어촌의 필수 기반시설을 현대화하고, 지역별 특성을 반영하는 어촌·어항 통합개발 사업이다.

고흥군은 이번 사업을 통해 방파제 보강, 해조류 체험관 리모델링, 다목적 공동작업장 등을 만들고, 쌈지공원 등 마을 경관 개선을 정비할 예정이다.

군 관계자는 “사업 선정이 있기까지 적극적인 관심과 참여를 보여준 지역협의체와 주민에게 감사드린다”면서 “2022년 공모사업에는 더 많은 마을이 선정될 수 있도록 지금부터 사전 준비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

