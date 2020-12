신안경찰서, 2022년 10월 개청 목포 내년 3월 착공

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전국 자치단체 중 경찰서가 없는 3곳 중 한 곳으로 알려진 신안군에 신설 경찰서가 설치된다.

전남지방경찰청은 전남 22개 시·군 중 유일하게 경찰서가 없는 신안군에 오는 2022년 10월 개청 목포로 신안군 암태면 단고리 신축 용지에 내년 3월부터 공사를 시작한다고 10일 밝혔다.

신설 신안경찰서는 애초 2018년 착공해 2020년 완공할 것으로 전망됐으나 예산 확보 등으로 착공이 다소 늦어지면서 2022년 10월 완공 후 문을 열 예정이다.

부지 면적은 1만4천214㎡, 지하 1층, 지상 4층 규모다.

신안군은 바다와 육지(654㎢)를 합한 면적(1만2천654㎢)이 서울(605㎢)의 22배에 달하지만 1천여 개의 섬으로 구성된 지리적 특수성과 상대적으로 적은 치안 수요 때문에 경찰서 신설이 미뤄졌다.

현재 신안군은 목포경찰서에서 관리 중이며 유인도 100여 곳에 파출소 15곳, 치안센터 20곳이 있고 경찰관 90여 명이 근무 중이다.

전국에 경찰서가 없는 자치단체는 신안군(3만9천 명), 강원 양양군(2만7천 명), 인천 옹진군(2만1천 명) 등 3곳뿐이다.

