포드코리아, SUV·픽업트럭 등 내년 6종 신차 출시 예고

[아시아경제 우수연 기자]포드세일즈서비스코리아가 스포츠유틸리티차량(SUV)과 픽업트럭, 오프로더 등 신차 6종 출시를 예고하며 국내 수입차 시장 공략에 박차를 가한다.

올 상반기 포드·링컨코리아는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 글로벌 위기 속에서도 링컨의 대형 럭셔리 SUV 에비에이터와 콤팩트 SUV 코세어, 그리고 링컨의 첫 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델인 에비에이터 PHEV 그랜드 투어링을 출시하며 럭셔리 SUV 시장을 적극 공략했다.

하반기에는 포드의 첫 PHEV 모델 익스플로러 PHEV를 선보이며 국내 SUV 시장에서 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 다가오는 2021년에는 총 6개의 새로운 모델을 국내 시장에 처음 도입해 다양한 세그먼트와 소비자층을 충족시킬 예정이다.

향상된 퍼포먼스에 고급스러움까지…뉴 포드 익스플로러 플래티넘

포드는 내년 1월 플래그십 대형 SUV 익스플로러의 상위 모델인 뉴 포드 익스플로러 플래티넘(New Ford Explorer Platinum)을 출시한다. 익스플로러는 국내 수입 대형 SUV 시장을 개척하여 현재까지도 한국수입자동차협회(KAIDA) 기준 올해 11월까지 단일모델 누적 판매량 5위를 기록한 인기 모델이다.

뉴 포드 익스플로러 플래티넘은 기존 익스플로러의 기능성에 각종 편의 사양을 업그레이드한 익스플로러의 프리미엄 모델로 출시된다. 3.0ℓ GTDI V6 엔진을 탑재해 최고출력 370마력의 향상된 파워트레인이 적용됐으며, 새로운 전면부 그릴 디자인과 마사지 기능이 포함된 1열 시트, 그리고 2열 독립시트 등이 탑재됐다.

뿐만 아니라 고급 소재로 마감한 센터페시아, 플래티넘 특유의 패턴이 적용된 가죽시트 등 각 파트별로 고급스러움을 더했다. 포드코리아는 익스플로러 플래티넘을 통해 보다 고사양의 출력과 프리미엄한 모델을 원하는 고객까지 충족시키며 익스플로러를 2.3 리미티드, PHEV, 플래티넘 트림으로 구성하여 고객층의 스팩트럼을 넓힐 예정이다.

포드의 헤리티지 픽업트럭 뉴 포드 레인저 와일드트랙 & 레인저 랩터

포드코리아는 수입 픽업트럭에 대한 수요와 인기를 반영해 포드 픽업트럭의 헤리티지를 잇는 뉴 포드 레인저 와일드트랙(New Ford Ranger Wildtrak)과 레인저 랩터(New Ford Ranger Raptor)를 출시할 예정이다.

뉴 포드 레인저 와일드트랙은 포드의 정통 4X4 픽업트럭이며, 2.0ℓ 바이터보 디젤 엔진과 10단 자동변속기가 탑재돼 온로드, 오프로드에서 안정적인 주행성능을 갖췄다. 적재 공간활용으로 아웃도어 액티비티에도 적합한 모델이다.

뉴 포드 레인저 랩터는 포드 퍼포먼스(Ford Performance)의 DNA를 지닌 모델로 험준한 오프로드 환경에서도 주행할 수 있도록 설계된 픽업트럭이다. 레인저 랩터는 폭스 레이싱 쇼크 업소버(FOX Racing Shock Absorber)를 장착했으며 단단한 하체구조, 그리고 지형관리 모드 중 오프로드 레이싱 모드인 '바하 모드'가 탑재돼 오프로드 주행에 특화된 성능을 보여준다. 외부 디자인은 현대적인 전면 디자인과 전면부의 레터링 그릴을 적용해 남성적이고 다부진 외관을 완성했다.

풀사이즈 대형 SUV 뉴 포드 익스페디션·링컨 네비게이터

포드코리아는 포드에서 가장 큰 SUV 모델인 뉴 포드 익스페디션(New Ford Expedition) 출시도 앞두고 있다. 포드 익스페디션은 국내 대형 SUV 시장에서 탄탄한 입지를 굳히고 있는 익스플로러보다 더 큰 사이즈의 풀사이즈 SUV로 온 가족이 함께 여행을 떠나거나 차박, 아웃도어 활동 등 레저활동을 즐길 때 더 넓은 내부 공간과 적재공간을 제공할 수 있는 모델이다.

링컨코리아도 플래그십 모델이자 풀사이즈 대형 SUV인 뉴 링컨 네비게이터(New Lincoln Navigator)를 출시할 예정이다. 네비게이터는 지난 4월 출시된 링컨의 대형 SUV 에비에이터의 상위 모델로 더욱 넓은 공간과 럭셔리한 편의기능 등이 탑재돼 항공기의 퍼스트클래스에 탑승한 듯한 뛰어난 승차감을 제공한다. 이를 통해 링컨은 콤팩트 SUV 코세어부터 중형 노틸러스, 대형 에비에이터와 에비에이터 PHEV 그랜드 투어링, 그리고 풀사이즈 대형 SUV 네비게이터까지 모든 사이즈의 SUV 풀라인업을 구축하게된다.

'24년만에 부활' 포드 정통 오프로더 브롱코

포드코리아는 포드의 정통 오프로더 브롱코를 국내에 도입하기 위해 준비중이다. 브롱코는 올해 7월 미국에서 사전공개 됐으며 국내 출시 시기와 모델 등은 미정이다.

브롱코는 올해 7월 미국에서 공개되어 높은 사전예약 건수를 기록하는 등 높은 관심을 받고 있다. 이번에 공개된 브롱코는 과거의 평평하고 각진 외관 디자인과 헤리티지를 계승해 기존의 디자인 아이덴티티를 그대로 살렸다. 브롱코만의 독자적인 전면 그릴과 헤드램프를 적용하여 유니크한 감성을 추가했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr