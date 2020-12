보성군, 청소년 방과 후 아카데미 종합평가 우수기관 선정

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 보성군 청소년문화의집 벌교분소(관장 최장호)에서 운영하는 청소년 방과 후 아카데미가 지난 7일 온라인으로 개최된 ‘2020년 청소년 방과 후 아카데미 사업 종합평가’에서 우수기관에 선정됐다.

10일 보성군에 따르면 여성가족부에서 주최한 이번 평가는 지난 9월부터 11월까지 전국 310개소 기관 중 농산어촌형 기관을 대상으로 서면평가 및 온라인 비대면 평가를 통해 실시됐다.

보성군 청소년 방과 후 아카데미는 사업관리 역량 및 사업운영 성과, 행정참여도 및 우수사례와 기관장 사업 기여도 분야에서 우수성을 인정받았다.

최장호 관장은 “대한민국의 미래를 책임지고 나갈 청소년들이 안전한 곳에서 건전하고 창의적인 활동을 할 수 있도록 앞으로도 보성군 청소년 방과 후 아카데미를 더욱 내실 있게 운영해 나가겠다”고 말했다.

한편, 2018년 3월부터 시작된 보성군 청소년 방과 후 아카데미는 지역의 청소년들에게 다양한 체험활동을 통하여 진로를 개발하고 안전한 놀이문화 공간 제공 및 생활 지원 등의 청소년 활동을 지원하고 있다.

방과 후 돌봄이 필요한 중학교(14세~16세) 청소년에게 교과학습뿐만 아니라 특기 적성 개발, 진로 탐색의 기회를 제공해 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 돕고 있다.

호남취재본부 박천석 기자