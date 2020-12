[특징주]엔케이맥스, 국내외 NK치료제 부각에 3일 연속 '상승'

[아시아경제 유현석 기자] 엔케이맥스가 상승세다. 국내외에서 면역항암 분야에서 NK세포치료제를 개발하는 기업들이 크게 부각된 것이 영향을 끼친 것으로 보인다.

엔케이맥스는 10일 오전 10시40분 기준 1.26%(200원) 오른 1만6100원에 거래됐따.

NK세포는 바이러스에 감염된 비정상 세포와 암세포를 직접 공격해 없애 '자연살해세포(Natural killer cell)'라고 불린다. 정상세포와 비정상세포를 구별해 체내에서 암 세포를 사멸시키는 특성을 갖고 있다. NK세포 치료제의 개발 움직임은 미국 뿐 아니라 국내에서도 활발히 진행되고 있다.

미국시장에서 NK세포 치료제를 개발하는 기업들의 주가가 연일 상승하고 있다. 아피메드는 나스닥 시장에서 오름세를 보이며 지난 7일(현지시간)부터 지난 9일까지 9.6% 올랐다. 이 회사는 엔케이맥스와 CAR-NK를 대체할 치료제 공동개발 계약에 세계적인 주목을 받고 있다. 이 회사는 계약 발표 이후 대형증권사 리포트가 꾸준히 나오며 주가 상승세도 이어가고 있다.

미국 바이오기업 ‘엔카르타 테라퓨틱스(Nkarta Inc)’ 역시 현지시간 기준 현지시간 기준 7일에 21.69% 급등했고 8일에는 28.75%, 9일에는 12.57% 오른 상태로 장을 마감했다. 3영업일 기준으로 76% 이상 올랐다. 이 회사는 지난해 미국 미국암학회 학술대회에서 전임상 결과를 발표하는 등 CAR-NK치료제의 가능성을 보여주고 있다.

ASH(혈액학회)에서 NK세포치료제 FT596의 임상1상 중간발표를 진행한 ‘페이트 테라퓨틱스(Fate Therapeautics)는 현지시간 기준 현지 기준 지난 7일 37.8% 급등세를 보이는 등 최근 3영업일 기준 42.45% 오른 상태로 장을 마감해 시가총액 8조 2028억원을 기록했다. 존슨앤존슨(J&J)은 지난 4월 이 회사에 1억 달러를 투자하고 종양을 사냥할 수 있는 특정 유형의 NK 세포 및 T세포 공동 개발을 발표한 바 있다.

엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 16,250 전일대비 350 등락률 +2.20% 거래량 486,461 전일가 15,900 2020.12.10 10:49 장중(20분지연) 관련기사 엔케이맥스, ‘표적형 NK면역항암제’ 美 FDA 미팅 완료엔케이맥스, KDB산업은행 등 300억원 투자금 납입 완료…"임상 박차"엔케이맥스, 머크·화이자 공동임상 첫 환자 투약…"중간 결과 내년 발표" close 는 NK세포를 활용해 면역세포 항암치료제를 개발하는 기업으로 NK세포를 고순도로 대량생산할 수 있는 특허기술을 보유하고 있다. 지난 10월 아피메드사와 ‘EGFR 표적형 NK면역항암제’ 공동개발 계획을 체결해 시장의 주목을 받았다. 해당 연구는 최근 미국 임상 1/2a상 사전 미팅이 성료되는 등 원활히 개발을 이어가고 있다.

