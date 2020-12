현대차 정몽구 재단 장학생 '2020 대한민국 인재상' 수상

미국 캘리포니아대학교 리버사이드캠퍼스 기계공학과 박사과정 김민석 군

[아시아경제 김혜원 기자] 현대차 정몽구 재단이 지원하고 있는 장학생 김민석 군(미국 캘리포니아대학교 리버사이드캠퍼스 기계공학과 박사과정)이 '2020 대한민국 인재상' 수상자로 선정됐다.

대한민국 인재상은 교육부와 한국과학창의재단이 우리나라를 이끌어갈 우수한 청년 인재들을 발굴해 시상하고 미래 국가의 주축으로 성장할 수 있도록 지원하고자 2008년부터 시작한 인재양성 포상 제도다.

이번에 대한민국 인재상을 수상한 김 군은 제주대 에너지공학과 석사과정 재학 중이던 2018년 재단 장학생으로 선발돼 2020년 상반기까지 등록금 전액 지원을 포함한 재단의 '온드림 미래산업 장학' 지원을 통해 국내 학업을 마치고 하반기 미국 이공계 명문인 캘리포니아대 리버사이드캠퍼스 기계공학과 박사과정에 진학했다.

이후 현대차 정몽구 재단은 재단의 해외 진출 장학생 지원 규정에 따라 김 군의 미국 유학생활 체재비를 지원하기로 결정했고, 이 체재비는 김 군이 현지에서 박사과정을 마치게 되는 시점까지 매학기 지원될 예정이다. 김 군은 재단의 장학 제도를 통해 자칫 포기할 뻔했던 해외 진출 계획에 용기를 갖고 최종적으로 본인의 진로를 확정했다.

김 군이 이번에 대한민국 인재상을 받게 된 공적은 '공공기술 시장연계 창업탐색 지원사업 선정(과기부)', '철원플라즈마산업기술연구원에 질화붕소나노튜브 합성법 기술 이전 주도', '제주대 최우수 연구상(총장상)' 등 10여건이다. 이외에도 김 군은 대학원생의 신분으로 2018년부터 올해까지 6건의 SCI급 학술지에 논문을 게재하고, 2건의 특허등록을 이뤄내기도 했다.

현대차 정몽구 재단은 김 군이 소속돼 있는 온드림 미래산업 인재 장학사업을 통해 매년 60여명의 미래산업 이공계 분야의 대학(원)생을 장학생으로 신규 선발해 지원하고 있다. 재단 장학생으로 한 번 선발되면 졸업시까지 매학기 등록금과 별도의 학습지원비가 지원된다.

김 군은 "현대차 정몽구 재단의 지원은 지금의 성과를 얻는데 큰 도움이 됐고 재단에는 인재상을 수상할 만한 인재가 매우 많다"며 "나를 시작으로 더욱 많은 장학생들이 학업에서 성과를 거둬 사회에 기여하는 인재로 발전했으면 좋겠다"고 밝혔다.

이어 "나의 가능성의 끝에 도달하기 위한 처절한 몸부림이 있었다"며 "내 사례를 통해 미국 유학을 준비하는 지방대 출신 학생들이 자신의 꿈과 진로에 용기를 가졌으면 좋겠다"고 또래 청년에게 응원의 메시지를 전했다.

현대차 정몽구 재단 권오규 이사장은 "현대차 정몽구 재단은 재단설립자인 정몽구 명예회장님의 뜻에 따라 미래인재 양성에 많은 노력을 기울이고 있다"며 "앞으로도 미래 우리나라를 발전시킬 미래산업 이공계 분야의 잠재력 있는 인재들을 적극적으로 찾아 육성해 나갈 것"이라고 밝혔다.

현대차 정몽구 재단은 2007년 정몽구 현대자동차그룹 명예회장의 사재 출연으로 설립된 재단으로, 설립자의 사회공헌 철학에 따른 꿈과 희망의 사다리 역할을 위해 '온드림'이라는 브랜드로 미래인재 양성, 소외계층 지원, 문화예술 진흥 분야에서 다양하고 특화된 활동을 펼치고 있다.

