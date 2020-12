[아시아경제 임혜선 기자] 롯데마트가 10일 생분해필터인 폴리락타이드(PLA) 티백을 사용한 친환경 소재 허브차 4종을 출시했다.

이 허브차는 롯데마트의 디저트 자체(PB)브랜드인 스윗허그 제품이다. 제품은 카모마일, 페퍼민트, 루이보스, 얼그레이 홍차 등으로 구성됐다. 가격은 각각 4380원이다. 허브차는 다양한 국가 인증을 받은 스리랑카의 제조사에서 출시한 제품이다.티백 하나당 2g의 찻잎을 담아 더욱 진하고 깊은 차 본연의 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다.

폴리락타이드(PLA)는 식물 성분인 옥수수전분으로 만들어져 땅 속에서 토양과 같은 형태로 분해되는 재질로 친환경적으로 평가받는 성분이다.

