소진공 저소득 노인가구에 방한용품 전달

공단 임직원 스스로 반납한 급여로 마스크, 전기요 등 구입해 나눔 활동

[아시아경제 김종화 기자]소상공인시장진흥공단 임직원은 코로나19 확산의 여파로 겨울나기가 더욱 힘들어진 지역주민들을 위해 약 340만원 상당의 방한용품과 마스크 키트를 전달하는 '온기나눔' 활동을 펼친다.

공단 임직원과 노조, 동구행복한어르신복지관이 협력해 대전 동구지역의 저소득 노인가구 30여곳에 전기요, 방한텐트, 마스크, 손소독제 등을 직접 전달한다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염예방을 위해 약 20명의 최소인력으로 방역지침을 준수했으며, 코로나19로 인한 우리경제 고통분담을 위해 공단 임원들이 스스로 반납한 급여를 통해 온기나눔 물품을 마련했다.

소진공은 지역 비영리단체와의 지속적인 협업 활동으로 지난달 30일 지역사회 현안해결에 선도적 역할을 한 공로를 인정받아 보건복지부와 한국사회복지협회로부터 '우수 지역사회공헌 인정기관'에 선정되기도 했다.

조봉환 소진공 이사장은 "이번 온기나눔 행사를 통해 코로나19로 경제적 어려움과 심리적 불안감이 커진 지역 이웃들이 추운 겨울을 나는데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

