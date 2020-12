강동구, 2021학년도 대입 정시전형 등 상담실 운영

17일부터 전현직교사?교육전문가와 일대일 맞춤형 상담 진행...대면·비대면 방식 병행 코로나19 속 안정적 대입 준비 도와

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 코로나19 상황에서도 수험생과 학부모가 때를 놓치지 않고 대입정시전형과 학교 진학 등을 대비할 수 있도록 ‘2021학년도 대입 정시전형 등 상담실’을 운영한다.

상담실은 17일부터 30일까지 평일 오전 10~낮 20시, 토요일 오전 10~ 오후 6시(일자별 상이) 운영된다.

입시정보에 능통하고 경험이 풍부한 전·현직 교사와 지역 교육전문가인 에듀교육상담사가 수험생 및 학부모와 1대1 상담을 진행, 정시전형 관련 대학 및 전공 선정, 진로진학 관련 전반에 대한 맞춤형 정보를 제공할 예정이다.

이번 상담은 코로나19 확산을 방지하기 위해 대면·비대면 방식을 병행해 운영된다.

대면상담은 자기주도학습지원센터(강동구 구천면로 395) 3층 상시 상담실에서 진행, 참여자의 안전과 건강을 위해 상담사와 수험생 사이에 투명 가림막을 설치, 마스크 착용, 참여자 간 적정거리 유지, 발열체크 등 코로나19 예방수칙 준수에도 철저를 기할 예정이다.

비대면 상담은 강동 실시간 원격수업 플랫폼 등을 활용해 진행된다. 수험생과 상담사가 플랫폼에 접속해 실시간으로 소통하며 상담하는 방식으로 자막, 자료공유 등의 다양한 기능을 활용해 비대면 방식의 불편을 최소화할 계획이다.

이정훈 강동구청장은 “코로나19 등으로 대입을 준비하고 학업을 수행하는데 어려움이 많을 것이라 생각한다. 이번 상담실이 수험생과 학부모가 조금 더 안정적으로 대입과 진학을 준비할 수 있는 자리가 될 수 있길 바란다”고 말했다.

2021학년도 정시전형 등 대입 상담실은 강동구 자기주도학습지원센터 홈페이지에서 선착순으로 신청 가능하다.

문의사항은 강동구청 교육지원과로 하면 된다.

