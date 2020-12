경북도, 농식품 '1호 펀드' 투자설명회 … 110억 종잣돈으로 청년농업인 발굴

농식품부(50억원), 경북도(30억원), 민간(30억원) 공동출자

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 농식품 기업 유치와 청년들의 벤처창업을 지원하기 위해 경상북도가 '펀드' 투자에 본격 나섰다.

경상북도는 8일 '힘내라 경북' 농식품 1호 펀드의 성공적인 운영을 위해 시·군 담당자와 농기업체를 대상으로 투자 설명회를 개최하고 개별상담을 진행했다.

이날 펀드운영사인 ㈜이수창업투자는 투자가 필요한 업체로부터 사전 신청을 받아 1대 1 상담을 진행했다. 총 110억원 규모로 조성된 농식품 1호 펀드는 2028년까지 8년간 운영된다. 도내 투자를 희망하는 농기업체, 창업을 꿈꾸는 청년농업인 등을 대상으로 5억원부터 최대 30억원까지 투자하게 된다.

농식품 1호 펀드는 자격이나 담보 등의 조건이 없이 아이디어와 성장잠재력을 기준으로 투자를 받을 수 있어 창업에 관심 있는 많은 청년들의 도전이 이어질 것으로 기대된다는 게 경북도의 설명이다.

펀드 운용사로 선정된 ㈜이수창업투자는 지난달 9일 펀드 조성과 투자조합 결성을 완료해 농기업체 지원을 위한 준비를 마쳤으며, 이번 설명회를 시작으로 본격적인 투자처 발굴에 나선다.

광역지자체에서는 경기도에 이어 전국에서 두 번째로 추진되는 농식품 1호 펀드는 농식품부(50억원), 경북도(30억원), 민간(30억원)이 공동출자해 올해 조성됐다.

경북도는 도내 투자를 희망하는 농기업체에 조성 금액의 60%이상을 투자하도록 의무투자비율을 설정했다. 60%를 초과하는 도내 투자성과에 대해 펀드운용사에 추가 인센티브를 지급해 많은 지역 농기업체가 유치되도록 할 방침이다.

김종수 경북도 농축산유통국장은 "농식품 산업이 타 산업에 비해 고용과 취업유발에 효과가 큰 만큼 농촌 일자리 창출을 위해서는 농기업체의 적극적인 유치와 창업지원이 필요하다"며 "농식품 펀드를 통해 많은 기업체와 청년들이 농촌으로 올 수 있도록 투자하기 좋은 여건을 꾸준히 만들어 가겠다"고 전했다.

