[아시아경제 이관주 기자] 참좋은여행 참좋은여행 094850 | 코스닥 증권정보 현재가 11,000 전일대비 300 등락률 +2.80% 거래량 1,433,323 전일가 10,700 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 참좋은여행, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.56%일제히 달리는 여행株…신고가 랠리참좋은여행, 여행 테마 상승세에 9.22% ↑ close 은 계열사 지엘앤코 주식회사 주식 10만주를 처분하기로 결정했다고 8일 공시했다. 처분금액은 103억9910만원으로 자기자본 대비 10.75%다. 회사 측은 처분 목적에 대해 "재무구조 개선 및 경영 효율화"라고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr