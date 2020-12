조선이공대 학생들 ‘대한민국 디자인 문화대전’ 대상 수상

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선이공대학교 시각애니메이션콘텐츠과 학생들이 ‘대한민국 디자인 문화대전’에서 대상을 수상했다.

조선이공대는 ㈔광주전남디자인협회가 주관한 ‘대한민국 디자인 문화대전’ 전국 공모전에서 시각애니메이션콘텐츠과 2학년 김건우·구우진 학생이 애니메이션 부문 대상을 수상하는 영예를 안았다고 8일 밝혔다.

올해로 39회째를 맞은 ‘대한민국 디자인 문화대전’은 시각·영상·애니·웹디자인 부문, 제품·환경·실내·옥외광고디자인 부문, 공예디자인 부문, 뷰티·패션디자인 부문 등으로 나눠 지난달 9~18일 온라인을 통해 진행됐다.

시상식은 지난 1일 광주디자인진흥원 4층 광주전남디자인협회에서 열렸으며, 코로나19 확산방지를 위해 사회적 거리 두기를 유지하며 약식으로 진행됐다.

이번 공모전 대상 수상자에게는 광주광역시장상과 함께 상금 300만 원이 주어졌으며, 조선이공대 시각애니메이션콘텐츠과는 이번 대회에서 최고 상인 대상 외에도 특선, 입선 등 상을 수상하며 실력을 인정받았다.

대상을 수상한 김건우 씨는 “준비하면서 많이 힘들었는데 좋은 결과를 얻게 돼 너무 기쁘다”면서 “이번 수상을 통해 ‘애니메이터’라는 나의 꿈에 한 발짝 더 다가선 기분이다”고 소감을 밝혔다.

정혜원 시각애니메이션콘텐츠과 교수는 “코로나19로 인해 어려운 상황이었음에도 좋은 성과를 내준 학생들이 대견하다”며 “이번 공모전이 학생들의 창의력 증진은 물론 시각디자이너와 애니메이터로서의 자존감을 고취시키는 계기가 되었으면 한다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr