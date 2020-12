[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 8일 오전 10시30분 구청장실에서 플랜제로와 마스크 후원 전달식을 가졌다.

플렌제로는 마스크 판매업체로 시중에서 판매하고 있는 KF-94마스크 10만장(6500만원 상당)을 기부했다.

구는 기부 받은 마스크를 코로나19 방역을 위해 구민들에게 배부할 예정이다.

이날 전달식에는 구청장과 김진국, 양세연 플랜제로 대표 등이 참석한 가운데 후원물품 전달식, 사진촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 ”코로나19 상황이 2.5단계로 격상되면서 마스크 착용이 더욱 강조되고 있다"며 “필요한 분들을 위해 소중하게 쓰겠다”며 고마움을 전했다.

