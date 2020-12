발달장애인 맞춤형 콘텐츠 '다모아' 문열어

[아시아경제 구채은 기자] 방송통신위원회가 8일 발달장애인들이 인터넷, 모바일 환경에서 손쉽게 콘텐츠를 이용할 수 있는 홈페이지 '다모아'를 문 열었다.

‘다모아’는 발달장애인의 눈높이에 맞춰 제작한 콘텐츠를 한 곳에 모은 사이트다. 한국교육방송공사(EBS), 장애인부모연대, 한국장애인개발원 등에서 제작한 콘텐츠 700여편이 올라가 있다.

홈페이지는 누구나 가입 없이 간편하게 이용할 수 있고 PC, 태블릿, 스마트폰 등 기기 제약 없이 자유롭게 이용 가능하다. 저시력, 난청 중복 발달장애인을 위해 화면, 글자크기 조절, 배경색상 변경도 가능하다. 검색어 입력이 어려운 중증 발달장애인을 위하여 홈페이지 메인 화면에 움직이는 추천 검색어 아이콘과 같은 보완 대체 의사소통 기능도 배치했다.

한상혁 방통위원장은 “이번 홈페이지 개설로 장애인과 비장애인이 함께 어울려 소통하는 기회가 되기를 바란다. 발달장애인과 관련된 유관기관과 지속적으로 협력하고 소외계층의 방송접근권 향상을 위해 다각적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

