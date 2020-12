4.7 재보궐선거 예비후보자 등록이 시작된 8일 서울 종로구 서울특별시선거관리위원회에 서울시장 예비후보 등록 접수처가 마련돼 있다. 2021년 4월 7일에 치뤄지는 서울시장 선거 예비후보등록은 2021년 3월 17일까지다. 예비후보로 등록한 후보자는 선거사무소 설치, 선거운동용 명함 배부, 어깨띠 또는 표지물 착용, 본인이 전화로 직접 통화하는 방식의 지지 호소, 서울시선관위가 공고한 발송수량(44만6006부)의 범위 내에서 1종의 예비후보자 홍보물 발송 등의 선거운동을 할 수 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.