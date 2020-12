[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청이 올해 자체감사활동 평가에서 최우수상을 수상했다.

8일 조달청에 따르면 감사원은 최근 22개 중앙행정기관(처·청)을 대상으로 기관별 자체감사활동 평가를 진행해 이 같은 결과를 도출했다.

평가에서 조달청은 공직기강 확립과 적극행정 활성화, 청렴·공정한 조직문화 구축을 위한 감사활동 영역에서 높은 점수를 받았다.

감사원은 ‘공공감사에 관한 법률’에 따라 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 자체감사활동을 해마다 심사·평가한다.

앞서 조달청은 감사원으로부터 2018년 자체감사활동 발전기관상, 2019년 자체감사 사항 콘테스트 최우수상 등을 거머쥐었다.

김정우 조달청장은 “감사원으로부터 3년 연속 우수기관에 선정된 것을 기쁘게 생각한다”며 “조달청은 앞으로도 감사역량을 결집해 국민 불편을 해소하고 개선하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

