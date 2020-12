얼빠진 ‘창원시청 검도팀’ … 코로나 확산하는데 ‘제주도 단체여행’

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 전국적으로 연일 확진자가 쏟아지는 상황에서 경남 창원시청 검도팀이 제주도 단체여행을 다녀와 물의를 빚고 있다.

8일 창원시에 따르면 시청 산하 검도팀 9명이 지난 1일 연가를 내고 비공식적으로 제주도 2박 3일 단체여행을 갔다.

창원시는 지난달 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속출하자 11월 29일부터 사회적 거리 두기를 2단계로 격상하며 각 단체에는 연말 행사 자제협조 요청 공문을 보냈다.

창원시는 이어 종목단체 회원이 관광, 연수, 동호회 모임으로 불미스러운 일이 생기면 보조금 지원을 제한하는 페널티를 부과하겠다는 뜻을 밝혔다.

창원시 공문을 받은 체육회는 이튿날 각 종목 단체에 같은 내용의 공문을 보냈다.

창원시 관계자는 “비공식이라곤 하지만 민감한 시기에 제주도 단체여행은 부적절했다고 판단한다”며 “선수들에게는 경고 조치하고 감독에게는 합당한 책임을 묻도록 하겠다”고 말했다.

창원시 검도팀은 사회적 거리 두기 강화 전 여행 예약을 했다고 해명한 것으로 알려졌다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr