대한상선 '석회석 연안수송船' 1000항차 달성…4600만t 수송

단일선박 최대 물량 수송 기록·18년간 무사고 달성

[아시아경제 유제훈 기자] 대한상선은 지난 2002년 석회석 연안수송에 투입된 프리티 프로스페리티(Pretty prosperity)호가 1000번째 항차를 달성했다고 8일 밝혔다.

SM그룹의 해운부문 계열사인 대한상선은 지난 2002년6월 국내 최대 철강기업인 포스코와 석회석 연안수송 장기계약을 체결하고 재화중량 4만6901t인 프리티 프로스페리티호를 투입 한 바 있다. 프리티 프로스페리티호는 동해항에서 석회석을 선적, 양하항인 광양제철소가 위치한 광양항에 하역하는 역할을 오는 2027년까지 수행할 예정이다.

프리티 프로스페리티호는 지난 18년간 총 4600만t의 석회석을 수송, 단일선박 최대 물량 수송이란 기록을 세웠다. 특히 이 과정에서 18년 동안 한 건의 해상사고도 발생하지 않았다는 게 회사 측 설명이다.

대한상선은 이와 더불어 지난 2018년엔 한국중부발전과 신서천화력발전소 유연탄 연안수송 25년 장기계약을 체결, 2만t급 신조선 2척을 투입해 총 7000만t의 석탄도 수송하게 됐다.

양진호 대한상선 대표는 "18년간 큰 사고 없이 안전하게 화물을 수송한 본선 승조원의 노고에 경의를 표한다"면서 "국내 연안수송 전문선사로서의 입지를 확고히 한 대한상선은 그 노하우를 바탕으로 관련 사업 확대는 물론, 연안수송 화물 하역업 진출 등 사업다각화에 매진하겠다"고 밝혔다.

