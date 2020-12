최철호, 택배 일용직 근로자 생활 공개 "신용 문제로 카드 없어"

[아시아경제 김봉주 기자] 7일 TV조선 '스타다큐 마이웨이'에는 일용직 근로자로 일하는 배우 출신 최철호가 출연해 근황을 전했다.

최철호는 약 5평의 남짓의 원룸에서 룸메이트와 함께 살면서 빨래와 청소를 스스로 해결하고 있다.

최철호는 또 룸메이트의 카드를 빌려 종량제 봉투를 사려고 했다. 신용문제로 카드를 만들 수 없기 때문이다.

최철호는 "월세나 생활비는 룸메이트 카드를 쓰고, 아내가 계좌이체를 해주고 있다. 그때그때 필요한 것은 룸메이트가 사고 일주일 단위로 결산을 한다"고 설명했다.

최철호는 2009년 후배 폭행 후 거짓 진술로 자숙 및 하차한 뒤로 자취를 감췄다.

최철호는 최근 근황과 관련해 "동남아 유학 관련 사업에 도전했다. 대출도 내고 빚도 내고 그러다가 코로나19가 터졌다. 멈출 수도 없었다. 빚을 내고 빚을 내다가 집을 정리해야 하는 상황이 왔다. 아내랑 애들은 어쩔 수 없이 처가로 들어가고. 후배를 통해서 물류 센터 일을 알게 됐다"고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr