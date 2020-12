[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 이휘재의 아내 문정원이 겨울 패션을 공개했다.

7일 플로리스트 겸 방송인 문정원은 인스타그램에 "지난주 커피 픽업해서 퇴근하던 나. 지금은 또다시 집콕 중. 슬기롭게 이겨내요"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에서 문정원은 커피 한 잔을 손에 들고 포즈를 취하고 있다.

노란색 비니와 호피무늬 셔츠, 체크무늬 자켓으로 완성한 스타일리시한 겨울 패션이 눈길을 끈다.

한편, 문정원은 2010년 이휘재와 결혼해 슬하에 쌍둥이 아들 서언, 서준이를 두고 있다.

이휘재는 코로나19 확진을 받은 가수 이찬원과 접촉해 진단 검사를 진행, 음성 판정을 받고 자가격리 중이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr