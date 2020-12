[전문] 가수 청하, 코로나19 확진…"미안하고 또 미안하다"

가수만 6명 확진…가요계 비상

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 청하가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

청하 소속사 MNH엔터테인먼트 측은 "청하가 최근 확진자와 접촉한 사실을 인지하고 자발적 검사를 받았고, 7일 오전 검사 결과 확진 판정을 받았다"고 밝혔다.

청하도 이날 자신의 팬카페에 글을 올려 "너무 소식 없으면 걱정할까봐 글 남긴다"며 "오늘 급히 연락받고 이제 알았다. 다시 건강한 모습으로 활동하는 모습 보여드리겠다"고 말했다.

청하는 "너무 미안하고 또 미안하다. 조심한다고 했는데 제가 많이 부족했나보다"면서 "너무 걱정하지 말고 우리 곧 만나자"고 밝혔다.

청하는 모든 활동을 중단한 뒤 자가격리에 들어갔다. 앞으로 청하의 앨범 발매 일정 등에도 변동이 생길 것으로 보인다.

청하 소속사 측은 "(청하가) 방역 당국 지침에 따라 필요한 조치를 취하고 있다"며 "동선이 겹치거나 접촉이 있었던 소속 아티스트 및 스태프, 직원 등은 함께 검사를 진행했거나 진행할 예정"이라고 전했다.

최근 여러 가수들이 코로나19 확진 판정을 받아 비상이 걸렸던 가요계가 청하의 확진 소식에 또다시 긴장하고 있다.

앞서 업텐션 비토·고결과 에버글로우 이런·시현, '미스터트롯' 이찬원이 잇따라 코로나19 검사에서 확진 판정을 받았다. 이들은 활발히 활동 중인 시기에 확진돼 방송가 관계자들, 접촉자들의 불안감은 더욱 컸던 바 있다.

청하 또한 내년 1월 정규앨범 발매를 앞두고 선공개 싱글을 순차적으로 공개하며 활동하던 상황이라 가요계에 이어질 여파는 불가피해 보인다.

이하 청하가 팬카페에 남긴 글 전문.

"우리 별하랑 저 너무 소식 없으면 걱정할까봐 글 남겨요.

너무 미안하고 또 미안해요, 조심한다고 했는데 제가 많이 부족했나봐요.

저도 오늘 급히 연락받고 이제 알았어요.

다시 건강한 모습으로 활동하는 모습 보여드릴게요.

우리 별하랑도 조심하고 또 조심하고, 너무 걱정하지 말고 우리 곧 만나요.

다시 한번 미안해요."

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr