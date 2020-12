한국해양대생들, 산학연계 영상콘텐츠 공모전 ‘최우수상’

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 한국해양대학교 LINC+사업단은 교육부가 주최한 ‘산학연계 교육과정 영상콘텐츠 공모전’에서 한국해양대 조선해양시스템공학부 학생들이 최우수상을 수상했다고 7일 밝혔다.

올해 처음 실시된 산학연계 교육과정 영상콘텐츠 공모전은 캡스톤디자인과 현장실습 등 산학연계 교육과정에 참여한 학생들이 경험담과 소감을 UCC 영상으로 제작 및 공유함으로써 재학생들의 산학연계 교육과정 참여를 유도해 산학협력 활성화를 목적으로 한다.

최우수상을 수상한 육해공팀(김형진, 백승대, 정연호 학생)은 ‘딥러닝을 이용한 선박 항해 중 추락자 감지시스템’을 주제로 캡스톤디자인을 수행하며 남해지방해양경찰청 수색구조계를 직접 방문해 실제 현장에서의 필요성과 적용가능성을 검토했다.

또 대학 내 실해역과 실습선을 활용해 시스템을 테스트하는 과정에서 실패와 성공, 도전과 성취의 느낌을 공감할 수 있게 잘 풀어냈다.

경갑수 한국해양대 LINC+사업단장은 “한국해양대만의 독창적이고 우수한 산학연계 교육과정 모델을 정립해 졸업생들의 취업률을 높이고 지역산업체 맞춤 우수인력을 배출하면서 기업과 대학이 동행하고자 한다”고 말했다.

