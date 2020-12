KTX·무궁화 등 모든 열차 8일부터 '창측' 좌석만 발매

[아시아경제 문제원 기자] 8일부터 KTX와 무궁화 등 모든 여객열차는 창측 좌석만 발매한다.

한국철도(코레일)는 수도권의 사회적 거리두기 2.5단계 격상에 따라 모든 여객열차의 방역조치를 강화한다고 7일 밝혔다.

정부가 거리두기 단계를 상향조정한 8일부터 28일까지 3주간 경부선, 호남선 등 전국 모든 노선에서 운행하는 KTX, 새마을호, 무궁화호, ITX-청춘 등 여객열차의 승차권을 창측 좌석만 발매한다.

이는 사회적 거리두기 3단계 수준의 조치다. 한국철도는 정부와 방역당국의 열차 승차권 50% 이내 예매제한 권고를 선제적으로 수용해 열차 내 거리두기를 강화하기로 했다.

사회적 거리두기 2.5단계에서는 KTX, 고속버스 등을 50% 이내로 예매 제한하도록 '권고'하고, 3단계에서는 50% 이내로 예매를 제한한다.

승차권을 미리 구입한 고객의 혼란을 최소화하기 위해 이미 판매된 22일 이전 운행 열차의 일부 내측 좌석은 그대로 이용할 수 있다. 23일 이후 운행하는 열차는 모두 창측 좌석만 발매되도록 했다.

이미 예매된 내측 좌석도 승무원에게 요청하면 위약금 없이 창측 좌석으로 변경할 수 있다. 반환 시에도 위약금은 면제된다.

또 4인이 마주보고 이용하는 KTX 동반석은 묶음으로 승차권을 구입할 수 없으며 4개 좌석 중 1개 좌석만 판매한다.

손병석 한국철도 사장은 "수익보단 국민안전을 우선순위로 둔 조치"라며 "철저한 방역과 열차 내 거리두기 강화로 안심하고 철도를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr