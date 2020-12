속보[아시아경제 최석진 기자] 10일 오전부터 진행된 법관대표회의가 '법관의 독립과 재판의 공정성 확보에 관한 의안'을 공식 안건으로 상정해 논의하기로 결정했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr