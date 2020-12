고흥군, 내년도 정부 예산 1722억 원 확보…국회서 53억 증액

지난해 대비 102억 원(6.3%) 증가, 고흥 미래 성장동력 기반 구축 탄력받게 돼

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군이 미래 성장동력 기반 구축에 쓰일 2021년도 정부 예산을 올해보다 더 많이 확보해 주요 현안사업과 민선 7기 공약사업 등 주요 역점사업 추진에 탄력이 붙을 전망이다.

7일 고흥군에 따르면 군은 내년도 정부 예산으로 지난해 1620억 원보다 102억 원(6.3%)이 늘어난 1722억 원의 국비를 확보했다.

정부 예산에 반영된 총 153건의 주요 사업 중 신규사업은 46건 251억 원이고 계속사업은 107건 1471억원이며, 2021년도 전체 국고 건의사업의 71.2%가 최종 반영됐다.

이밖에도 고흥군은 앞으로 각종 공모사업 등을 통해 국비 예산 규모가 더 증가할 것으로 내다봤다.

내년 정부 예산 확보액이 늘어난 주요 요인으로 송 군수의 예산편성 순기에 맞춰 사업 타당성 논리와 인적네트워크를 총동원해 전략적으로 국비확보 활동에 총력전을 펼쳐 적극 대응에 나섰기 때문이다고 군 관계자는 설명했다.

특히, 송 군수는 지난 11월경 국회 정부 예산 심의 기간을 활용 여야 국회의원 면담으로 내년도 정부 예산 증액이 필요한 지역 현안사업의 타당성을 적극 설명 건의해 정부 예산안에 미반영된 7개 사업 53억 원을 예산 추가 증액 반영시킨 성과로 분석된다.

국회에서 추가 증액 반영된 주요사업은 ▲포두 상포지구 위험도로 개선(42억) ▲축정1구 급경사지 붕괴위험지구 정비(40억) △풍양 매곡지구 마을하수도 정비(122억) ▲녹동신항 생활밀착형 숲 조성(5억) ▲고흥 금의시비공원 조성(28억) 등이다.

내년 정부 예산에 반영된 국가 시행 주요사업은 ▲나로우주센터 2단계 사업 ▲나로우주센터 우주과학관 확장 ▲국가 종합 비행성능시험장 구축 ▲433MHz기반 드론 응용통신기술 개발 및 실증 등 14개 사업에 429억 원이다.

고흥군이 시행하는 주요사업은 ▲전남 스마트팜 혁신밸리 조성 ▲eVTOL 자율비행 핵심기술 및 비행안전성 운용성 시험평가 기술개발 사업 ▲해창만 국가관리방조제 개보수 ▲축정 1지구 급경사지 붕괴위험지구 정비 등 139개 사업에 1293억 원이다.

송귀근 군수는 “코로나19 등으로 침체된 지역경제 활력을 불어넣을 국비가 확보된 만큼 사업 추진과정을 면밀히 챙겨 지역발전과 군민들의 삶의 질을 높이는데 더욱 속도감 있게 전력을 다해 나가겠다”고 말했다.

이어 “코로나 19로 예산 확보 활동의 어려운 현실 상황에서도 전 공무원 모두가 원팀이 되어 국비확보에 발 빠르게 대응해 준 데 대해 고마움을 전하면서, 지금부터 한발 앞서 신규사업 발굴 등을 통해 2022년도 정부 예산 확보에도 최선을 다해줄 것”을 공직자들에게 당부했다.

한편, 고흥군의 2021년도 본예산안의 국?도비 보조금 총액은 지난해(2438억 원) 대비 655억 원이 증가한 3093억 원이며, 일반회계 예산 규모의 44.2%를 차지하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr