[아시아경제 온라인이슈팀] 마마무 화사가 파격적인 의상과 몸매를 선보였다.

화사는 지난 6일 자신의 인스타그램에 사진을 올렸다. 사진 속에는 ‘2020 MAMA’에서 선보였던 의상을 입은 화사의 모습이 담겼다, 그는 파격적인 망사 의상을 완벽하게 소화했다.

화사는 지난 6일 열린 '2020 MAMA(엠넷 아시안 뮤직 어워드)'에서 '마리아'로 베스트 댄스 퍼포먼스 솔로 부문상을 받았다. 이날 화사는 "코로나19 때문에 수상을 알고 기다렸지만 눈물이 날 것 같다"라고 말하며 울먹였다.

