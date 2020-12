[아시아경제 박종일 기자] 광장동주민센터와 장로회신학대가 3일 광장동 시립광진청소년센터 앞 교통섬에 대형 크리스마스 트리를 설치했다.

지난 2017년부터 광장동과 장로회신학대가 학·관 협력 일환으로 4년째 설치·운영하고 있는 크리스마스 트리는 밝은 불빛을 통해 우리 주변의 소외된 이웃에게 사랑을 전하고 지역사회의 상생발전을 도모하자는 의미로 마련됐다.

트리에는 새해에도 가정마다 사랑과 평화가 가득하길 기원하는 메시지와 내년 2월15일까지 진행되는 ‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’에 관심과 협조를 바라는 문구가 함께 부착됐다.

