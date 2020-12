제57회 무역의 날을 하루 앞둔 7일 서울 강남구 코엑스 동측 광장에서 한국무역협회 신입직원들이 기념 퍼포먼스를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

