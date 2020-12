김해 장유도서관, 평생학습강사 실시간 강의 지원 교육 운영

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 김해 장유도서관은 14일 오후 평생학습강사 실시간 강의 지원 교육을 운영한다.

장유도서관을 비롯한 김해시립도서관은 코로나19 확산 방지를 위해 2021년 1월부터 시작되는 1분기 평생학습강좌를 비대면 온라인 방식에 대한 내용이다.

비대면 강의에 익숙하지 않은 평생학습강사를 대상으로 실시간 강의 방법에 관한 지원 교육을 제공해, 평생학습강좌의 품질을 높일 계획이다.

해당 교육은 ZOOM으로 운영되며, ZOOM과 네이버 밴드 실시간 강의 송출 방법, 온라인 강의 운영 중 발생할 수 있는 다양한 돌발상황의 대처 방법, 질의응답 등 실무적으로 활용할 수 있는 내용을 바탕으로 구성됐다.

참여 대상은 1분기 비대면 평생학습강좌에 참여하는 강사이며, 별도로 송부되는 온라인 접수 폼을 통해 교육을 신청할 수 있다. 관련 문의는 장유도서관 사무실로 하면 된다.

도서관 관계자는 “장유도서관과 평생학습강사들이 비대면 평생학습강좌를 준비하며 많은 노력 하고 있다. 변화하는 사회에 발맞춰 건전한 여가 선용 및 교양 개발을 지원할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr