수원시 온·오프라인 채용박람회…21개 업체, 100명 채용

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 오는 9~11일 수원시청 본관 로비에서 온ㆍ오프라인 채용박람회를 개최한다.

이번 채용박람회는 온라인과 오프라인으로 나눠 진행된다. 먼저 온라인 채용박람회에는 모두 12개 업체가 참여해 73명을 모집한다.

온라인 채용은 원격 화상회의 프로그램인 줌(Zoom)을 활용한 실시간 화상 면접과 키오스크(무인 단말기)를 활용한 동영상 녹화 면접으로 이뤄진다.

구직자가 키오스크를 이용해 면접 동영상을 녹화하면 구인기업에서 동영상을 확인하고, 채용을 결정한다.

오프라인 채용박람회에는 9개 업체가 참여해 27명을 모집한다. 하루 3개 업체가 참여해 대면 면접을 한다.

수원시는 취업정보 제공, 면접ㆍ이력서 클리닉 등 필수적인 부대행사만 연다. 사전 예약한 구직자를 대상으로 코로나19 방역지침을 준수하며 채용박람회를 진행한다.

채용박람회 참가기업 현황과 모집 분야ㆍ자격요건ㆍ근무조건 등 자세한 내용은 수원시 홈페이지(http://www.suwon.go.kr)나 수원일자리센터 홈페이지(http://gyeonggi.work.go.kr/suwon)에 들어가면 확인 가능하다.

시는 앞서 지난 10월 첫 온라인채용박람회를, 11월 18~20일 두 번째 채용박람회를 개최했다.

시 관계자는 "코로나19 장기화로 인한 경기침체로 일자리를 구하기 어려운 상황"이라며 "구직자들이 원하는 질 높은 일자리 창출을 위해 지속해서 노력하겠다"고 강조했다.

