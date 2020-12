[아시아경제 임혜선 기자] 치킨 프랜차이즈 bhc치킨은 오는 13일까지 총 7일간 쿠팡이츠를 통해 주문 시 전 메뉴 대상 5000원 할인 행사를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 혜택은 고객들에게 격려와 희망을 메시지를 전하는 동시에 가맹점의 배달 매출 상승을 도모하기 위해 기획됐다.

bhc치킨 매장 페이지에서 상단에 위치한 쿠폰 받기를 클릭해 발급을 받고 원하는 치킨 메뉴를 선택한 후 결제를 하면 할인 금액으로 자동 주문된다. 쿠폰은 발급 당일까지만 유효하나 아이디 당 매일 1회 발급받을 수 있어 혜택 범위가 넓다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr