"직소싱의 힘" 롯데마트, 연어·랍스터 가격 전년比 20% ↓

노르웨이 생연어·캐나다 자숙 랍스터

직소싱으로 구매가격 낮춰

직소싱·임가공 품목 30여개로 확대

[아시아경제 차민영 기자] 롯데마트가 연말 홈파티 등 시즌 수요가 높은 연어와 랍스터를 부담 없는 가격에 선보인다.

롯데마트는 오는 10일부터 전점에서 ‘노르웨이 생연어’, ‘항공직송 캐나다 자숙 랍스터’를 판매한다고 7일 밝혔다. 이번에 선보이는 연어와 랍스터는 롯데마트가 직소싱으로 운영하고 있는 대표 품목 중 하나다. 노르웨이 생연어는 슈페리어 등급으로 회로 먹어도 무방한 최고 등급 연어다.

노르웨이 항공직수입 슈페리어 등급 생연어는 100g당 2480원에, 항공직송 캐나다 자숙 랍스터는 엘포인트 회원 대상 기존 판매가 1만800원에서 20% 할인된 8640원에 판매한다. 이는 지난해 판매 제품 대비 약 20% 저렴한 가격이다.

저렴한 가격으로 수입 수산물을 선보일 수 있었던 것은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 세계적으로 소비가 많았던 수산물들의 수요가 줄어들고 있기 때문이다. 수요가 줄며 가격이 하락해 수입 수산물의 국내 입고 가격도 떨어지고 있다.

실제 롯데마트에서 직접 노르웨이 현지로부터 수입하고 있는 연어는 연말 노르웨이 현지에서도 가격이 오르는 대표 어종이지만, 지난 9월 1kg당 16달러 였던 입고가가 12월에는 11달러로 약 30% 가량 하락했다.

롯데마트는 최근 현지 원물가가 떨어지면서 가격 경쟁력이 높아진 제품 조달에 총력을 기울이고 있다. 현재 롯데마트가 직소싱 및 임가공으로 운영하고 있는 품목은 연어, 랍스터를 포함해 24개 품목이지만, 추후 30여개 품목까지 확대해 나갈 계획이다.

이병화 롯데마트 수산MD(상품기획자)는 “최근 코로나19의 영향으로 수입 수산물의 국내 입고 가격이 떨어지고 있다”며 “이러한 상황에 직소싱 상품의 가격 경쟁력이 높아진 점을 고려해 인기 수산물을 부담없는 가격에 준비했으니 많은 관심 바란다”고 말했다.

