[포토] LG전자, 뉴욕 맨해튼 전광판서 '호두까기 인형' 상영

LG전자가 최근 크리스마스를 앞두고 미국 뉴욕 맨해튼 타임스스퀘어에 있는 LG 전광판에서 세계적인 발레단인 아메리칸발레시어터(ABT)와 함께 제작한 '호두까기 인형' 하이라이트 영상을 내보내고 있다.

LG전자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 공연 관람이 어려운 점을 고려해 현지 고객들이 발레공연을 보며 연말을 즐기는 데 도움을 주기 위해 이번 이벤트를 마련했다고 7일 밝혔다. '호두까기 인형'의 전광판 상영은 올 연말까지 예정돼 있다.

특히 4일에는 오후 6시부터 4시간 동안 전광판에 ‘호두까기 인형’ 영상이 나와 타임스스퀘어 광장을 마치 공연장처럼 보이게 했다.

이 영상은 ABT가 처음으로 8K 해상도로 제작했고 LG 시그니처와 ABT의 유튜브 채널에 올라와 있다. LG전자는 지난해부터 ABT를 공식 후원하며 超프리미엄 가전인 LG 시그니처의 예술적 가치를 알리고 있다.

