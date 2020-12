비대면 청년창업페스티벌 승자는? 동명대 ‘맘씨’·부경대 ‘IROCK’ 최우수

동명대 LINC+사업단·남구·청년창조발전소, 12월 3일 창업페스티벌 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) LINC+사업단과 남구청, 청년창조발전소는 12월 3일 비대면 청년창업페스티벌을 개최했다.

사회적 거리두기를 위해 온라인 비대면 기반의 창업 경진대회와 창업동아리 8개팀의 발표, 2020년 사업 성과보고와 입주업체 홍보영상 촬영 등을 진행했다.

청년창업경진대회에서 최우수상 2개팀이 뽑혔다. 부산남구청장상에 맘씨팀(동명대)과 동명대총장상에 IROCK팀(부경대)이 차지했다.

우수상(동명대LINC+사업단장상)은 하루팀(경성대)이 가져갔다.

장려상(동명대 산학협력단장상)은 D.I.COMPANY팀(동명대), AA팀(부경대), N.UBD팀(부경대), 오느레팀(동명대), 지층에 고정하다팀(부경대) 등 5개팀이 수상했다.

최우수상에 뽑힌 동명대 창업동아리 맘씨팀(팀장 류원경 국제물류학과3)은 ‘어디서나 언제든지 뚫리고 숨쉬고 청비고!’를 주제로 창업아이템을 발표해 높은 평가를 받았다.

부산남구청년발전소 김상길 소장은 “청년 창업 저변 확대 등 지역경제와 문화를 선도하는 구심점 역할을 할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

‘남구청년창조발전소’는 지하 1층 지상 5층 규모로 지난 2017년 12월에 문을 열어 청년 일자리 창출을 위한 취·창업 지원사업 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

