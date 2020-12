경남 8일 부터 2단계 격상 … 노인센터 감염경로 여전히 오리무중

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 김해시 노인주간보호센터 감염경로가 여전히 오리무중인 가운데 경남의 거리 두기가 2단계로 격상된다.

경남도는 8일 0시부터 도내 18개 시군 전역의 거리 두기가 2단계로 격상된다고 6일 밝혔다.

도는 최근 소규모 집단감염을 비롯해 가족·지인 간 전파뿐만 아니라 감염경로를 모르거나 무증상 확진자들이 좀처럼 줄어들지 않자 거리 두기 격상을 검토해왔다.

중앙재난안전대책본부도 이날 오후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 전국적인 대유행으로 위험한 상황으로 판단하고 거리 두기를 2단계로 격상했다.

도내 지역 감염자는 하루 평균 15명을 넘겼다. 발생 범위도 창원·진주·김해·하동 등 4개 시군에서 현재 11개 시군으로 확대됐다.

지난달 24일부터 연일 두 자릿수 확진자가 속출하는 등 열흘 만에 200명의 감염자가 무더기로 쏟아지자 "언제, 어디서든 감염될 수 있는 위험한 상황"이라고 도는 판단했다.

도내에는 현재 창원·진주·김해·하동 등 4개 시군은 거리 두기 2단계가, 나머지 시군은 1.5단계가 내려져 있다.

도는 최근 질병 관리청에 김해시와 거제시 2곳을 정밀방역 지원지역으로 지정해 달라고 요청했다. 정밀방역 지원지역으로 지정되면 전수검사를 위한 검사비와 방역물품, 역학조사에 필요한 인력 등을 지원받게 된다.

신종우 도 복지보건국장은 “검사 범위를 확대하고 위험도가 높은 시설에 대해서는 선제적으로 검사하는 등 위험 요인을 신속히 찾아내 감염 확산을 조기에 차단하겠다”고 말했다.

