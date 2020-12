코로나19에…올해 `보신각 제야의 종' 행사 취소

[아시아경제 성기호 기자] 서울시가 매년 12월 31일 밤부터 진행해온 광화문 보신각 `제야의 종' 타종 행사를 올해에는 열지 않기로 했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 따른 것이다.

시는 6일 "해마다 시민의 안녕과 화합을 위해 개최하는 `제야의 종 타종행사'를 올해는 코로나19 확산을 방지하고 시민의 안전을 최우선으로 고려하기 위해 온라인 방식으로 진행키로 했다"며 이같이 밝혔다. 이 연례행사가 열리지 않는 것은 1953년 시작된 후 67년 만에 처음이다.

온라인 방식 타종행사라는 서울시의 표현이 주는 인상과는 달리, 해당 시각에 행사가 실제로 열리지 않는다.

시는 사전에 영상을 제작해두고 연도가 바뀌는 시각에 이를 온라인으로 송출하는 방식으로 보신각 종소리를 시민들에게 전하기로 하고 구체적 계획을 논의 중이라고 밝혔다.

시는 또 타종 행사가 열리지 않는데도 해당 시각 전후에 광화문 일대 등에 새해맞이 인파가 운집할 가능성을 우려해 대책을 검토하고 있다.

