중소기업 10곳 중 7곳 “주 52시간제 시행하고 있다”

[아시아경제 문혜원 기자] 중소기업 가운데 ‘주 52시간 근무제’를 시행 중인 곳이 10곳 중 7곳 이상인 것으로 나타났다.

6일 취업포털 잡코리아에 따르면 직원 수 300인 미만인 중소기업 1011개사를 대상으로 ‘주 52시간 근무제 도입 현황’에 대해 설문조사를 실시한 결과 이같이 집계됐다.

조사결과 내년 1월1일부터 주 52시간 근무제도를 의무 시행해야 하는 직원 50~299인 중소기업 가운데 83.0%는 이 제도에 대해 ‘현재 시행하고 있다’고 답했다. 직원 5~50인 중소기업 가운데는 64.6%가, 직원 5인미만 중소기업 중에는 54.0%가 시행하고 있다고 했다.

중소기업 742곳에 ‘제도 도입을 위해 어떤 준비를 했는지’를 조사한 결과(복수응답) ‘직원 출퇴근 시간관리를 했다’고 답한 기업은 34.5%로 가장 많았다. 이어 ▲정시에 퇴근하는 문화(사내분위기)를 조성했다(26.0%) ▲유연근무제, 자율출퇴근제 등을 도입했다(25.6%) ▲야근·특근 축소(17.9%) ▲업무량 조정(16.4%) ▲직원채용(15.1%) 등 순이었다.

제도 정착을 위해 가장 필요한 것은 무엇인지를 묻는 데에는 ‘유연근무제, 자율출퇴근제 등의 도입’과 ‘정시에 퇴근하는 문화(사내분위기) 조성’이 필요하다는 답변이 각각 32.9%로 가장 높았다. 이어 직원 개개인의 업무량 조정(32.2%), 업무절차 간소화(31.8%), 직원 채용(31.3%), 불필요한 회의 축소(23.5%)등의 순으로 나타났다.

