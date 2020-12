[아시아경제 배경환 기자] 일본 수도 도쿄도의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 일일 신규 확진자 수가 최다를 기록했다.

5일 NHK 등에 따르면 도쿄도 당국은 이날 오후 3시 기준으로 도내에서 보고된 코로나19 누적 확진자 수는 4만3377명으로 전날보다 584명 증가했다고 밝혔다. 하루 확진자로는 지난달 27일의 570명을 넘어선 최다 기록이다.

한편 도쿄도의 최근 하루 확진자 수를 보면 1일 372명, 2일 500명, 3일 533명, 4일 449명 등이었다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr