코스콤, 홍우선 신임 대표이사 선임

[아시아경제 오주연 기자] 코스콤은 지난 4일 서울 본사에서 임시 주주총회를 개최해 사장후보추천위원회가 추천한 홍우선 전 NICE정보통신 대표이사를 코스콤 제19대 대표이사 사장으로 선임했다고 5일 밝혔다.

홍우선 신임 사장은 2000년부터 18년간 4개 회사 최고경영자(CEO)를 맡았으며 한국증권학회와 한국금융학회의 이사로 활동하는 등 증권과 금융에 대한 높은 식견을 갖고 있다는 평이다. 국내 최초로 채권지수 및 채권ETF를 자본시장에 도입(한국거래소와 협업)하는 등 다양한 신규 금융상품의 개발 경험을 보유하고 있다.

또한 무디스, FTInteractiveData, D&B 등 세계 최고 금융인프라 기업들과 업무협약을 체결, 사업화를 진행했으며 국내 선진 금융시스템의 해외시장 개척도 적극 추진해 인도네시아 등에서 좋은 성과를 거뒀다.

코스콤 관계자는 "이와 같은 경험 및 지식을 바탕으로 경쟁 심화 중인 현재의 글로벌 금융 환경 및 4차 산업혁명의 파고 속에서도 코스콤이 자본시장 IT 선도기업을 넘어 디지털 금융 혁신 기업으로 한 단계 더 성장시킬 것으로 기대된다"고 전했다.

신규 선임된 코스콤 대표이사 사장의 임기는 2023년 12월 4일까지다.

