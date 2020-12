檢, 옵티머스 핵심 브로커 '신 회장' 구속기소

[아시아경제 배경환 기자] 옵티머스자산운용 펀드 사기 사건을 수사 중인 검찰이 '신 회장'으로 불린 전 연예기획사 대표 신모씨를 재판에 넘겼다. 신씨는 옵티머스의 핵심 브로커로 활동했다.

4일 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 신씨를 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등의 혐의로 구속기소했다.

신씨는 이미 구속기소된 브로커 김모씨, 달아난 기모씨와 함께 금융권 등에 로비하겠다는 명목으로 김재현 옵티머스 대표에게서 돈을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 특히 지난 1~5월 선박부품 제조업체 해덕파워웨이의 임시 주주총회와 관련해 김 대표를 상대로 소액주주 대표에게 돈을 제공한다며 거짓말을 하고 3차례에 걸쳐 10억원을 받아낸 혐의도 있다.

조사 결과, 신씨는 지난 1월 해덕파워웨이 소액주주 대표에게 의결권 행사와 관련해 부정한 청탁을 하고 6억5000만원을 건넨 것도 확인됐다.

이밖에 검찰은 신씨와 함께 활동한 부동산 개발회사 대표 김모씨도 변호사법 위반 혐의로 불구속기소 했다. 김씨는 지난 5월 금융감독원의 옵티머스 검사와 관련해 금감원 관계자에게 청탁하겠다며 신씨와 함께 김 대표에게 2000만원을 받은 혐의를 받는다.

