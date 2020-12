테라젠바이오, DTC 유전자검사 항목 70개로 늘려 출시

정부 시범사업서 1?2차 연속 국내 최다 항목 승인 획득

영양소 및 운동특성 비롯 피부노화?탈모?요요 가능성?조상 찾기까지 가능

[아시아경제 박형수 기자] 테라젠바이오는 국내 최다 검사 항목으로 구성한 비의료기관용 소비자 대상 직접(DTC) 유전자 검사 서비스 ‘진스타일’ 시리즈를 개선해 출시한다고 4일 밝혔다.

항목 확대에 따라 풍부한 유전적 정보와 다양한 솔루션을 소비자에게 제공할 것으로 테라젠바이오 측은 예상했다.

테라젠바이오는 올해 3월부터 약 7개월간 질병관리청 주관으로 시행한 ‘2차 DTC 인증제 시범사업’에서 국내에 허용된 70개 전 검사 항목에 대한 승인을 획득했다. 최근 개정된 보건복지부 관련 고시에 맞춰 신규 서비스를 개시했다.

지난해 1차 시범사업에 이어 올해까지 정부가 주관한 2차례의 시범사업에서 연속으로 국내 최다 항목 인증을 획득한 기업은 테라젠바이오가 유일하다.

테라젠바이오의 기존 DTC 유전자 검사 항목은 영양소, 운동 특성, 피부 미용, 모발, 식습관, 비만, 개인 특성 등 웰니스 분야 55개였다.

새로 선보이는 검사는 그동안 허용하지 않았던 비타민A, 셀레늄, 루테인 등의 영양소를 비롯해 골질량, 복부 비만, 운동에 의한 체중 감량 효과, 체중 감량 후 회복(요요) 가능성 등이다.

테라젠바이오 관계자는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 생활 방식이 빠르게 바뀌는 가운데 비대면 헬스케어 서비스인 DTC 유전자 검사를 통해 소비자들이 맞춤형 건강 관리에 신경 쓸 수 있길 바란다"고 말했다.

DTC 검사는 소비자가 의료기관을 방문하지 않고, 온라인이나 매장 등을 통해 검사기관(기업)에 직접 의뢰할 수 있는 유전자 검사 서비스다.

정부는 지난해까지 업계 전체에 DTC 유전자 검사 항목을 11개로 일괄 제한했다. 최근 시범사업을 통해 검사의 정확도와 안전성, 소비자 만족도 등을 평가해 기업별로 검사 항목 수를 차등 허용하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr