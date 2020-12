정읍시, 지역 빛낸 기업인과 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 4일 지역을 빛낸 자랑스러운 기업인들을 격려하고 생생한 기업 현장의 목소리를 청취하기 위해 기업인과의 간담회를 열었다.

이날 간담회는 코로나19라는 악재에도 불구하고 성장 잠재력이 높고 기술력이 우수한 중소기업으로 선정된 지역 내 12개 업체의 대표들이 참석했다.

유진섭 시장은 ‘2020년 유망중소기업’에 선정된 기업인들을 축하하고, 산업 현장 일선에서 느끼는 애로·건의 사항을 청취했다.

또, 코로나19 장기화에 따른 기업 동향과 대응 상황 등에 대해 소통하고, 향후 전망과 지역경제 활성화 방안 등을 모색하는 시간을 가졌다.

유 시장은 “코로나19 장기화로 많은 기업이 어려움에 처해 있어 안타깝다”며 “어려움 속에서도 좋은 성과를 낸 기업 대표들께 진심으로 감사드리고 자랑스럽다”고 말했다.

이날 기업인들은 코로나19로 인한 기업경영 악화 등 대내외적으로 어려움을 토로했으며 물류비용 상승과 우수인력 구인난, 경영자금 지원 필요성 등을 호소했다.

유 시장은 행정과 기업 간 소통을 강화해 지역 기업들이 국내외 우량기업으로 발돋움할 수 있도록 적극적인 지원을 약속했다.

