네이버, 날씨에 '웨더채널' 등 해외업체 정보 추가

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 앞으로 우리나라 기상청 외에도 해외 날씨 전문기업의 정보도 제공한다.

4일 네이버에 따르면 네이버 날씨에서는 해외 업체인 웨더채널(Weather Channel)과 아큐웨더(Accuweather)가 제공하는 국내 6000여개 지역의 예보 정보도 볼 수 있다.

내년 초에는 항공 기상 서비스 특화 업체인 웨더뉴스(Weather News) 예보도 추가될 예정이다.

이용자는 네이버 날씨에서 일기 예보를 확인하고 싶은 지역을 선택하고, 제공사별 로고를 클릭하면 해당 업체가 제공하는 날씨 예보 정보를 볼 수 있다.

네이버 날씨 정보 '알림' 기능 설정자는 올해 100만명 이상 증가했다. 날씨 서비스 방문자는 작년보다 40% 이상 늘었다.

네이버 관계자는 "이용자들의 정보 접근권을 확대하고자 해외 기상 전문회사들의 예보를 비교하고 선택할 수 있는 서비스를 제공하게 됐다"고 밝혔다.

