경기도, 中 콰이칸에 도내 대표 관광지 소개…17곳

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 전국 지방자치단체 최초로 중국 인기 웹툰 플랫폼인 '콰이칸(快看)'에 경기관광 홍보 웹툰을 게재, 큰 성과를 내고 있다.

경기관광공사는 콰이칸 게재 한 달 만에 누적 조회수 2150만회를 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다고 4일 밝혔다.

경기관광공사는 중국인들이 선호하는 돼지와 판다를 모티브로 한 귀여운 캐릭터 '쥬바오'와 '한바오'를 통해 도내 대표 관광지 17곳을 여행하는 내용의 관광정보 웹툰인 '쥬바오와 한바오의 경기도 탐험기'를 콰이칸에 게재하고 있다.

웹툰에 소개된 주요 관광지는 ▲수원화성 ▲원마운트, 현대모터스튜디오(고양) ▲웨이브파크(시흥) ▲임진각 평화누리, 제3땅굴, 도라전망대, 판문점(파주) ▲광명동굴 ▲별빛정원 우주(이천) ▲허브아일랜드(포천) ▲의왕레일바이크 ▲두물머리, 세미원(양평) ▲쁘띠프랑스(가평) 등이다.

경기관광공사는 앞서 중국시장 공략을 위해 해당 캐릭터 및 대상 관광지에 대해 현지 주요 수요층인 20~30대 여성들의 의견을 수렴했다.

최용훈 도 관광과장은 "코로나 시대에 맞춰 온라인ㆍ모바일 이용시간이 증가함에 따라 잠재 수요층에게 새로운 방식의 비대면 마케팅을 확대해 나가겠다"고 강조했다.

