[e 공시 눈에 띄네]코스닥-3일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 멕아이씨에스 멕아이씨에스 058110 | 코스닥 증권정보 현재가 42,100 전일대비 600 등락률 +1.45% 거래량 332,896 전일가 41,500 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일멕아이씨에스, 210억원 규모 인공호흡기 공급계약 체결멕아이씨에스, 18억 규모 인공호흡기 공급계약 close = 운영자금 마련을 위해 7억원을 금융기관으로부터 단기차입.

◆ 현대공업 현대공업 170030 | 코스닥 증권정보 현재가 10,750 전일대비 1,160 등락률 +12.10% 거래량 12,081,978 전일가 9,590 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 현대공업, 커뮤니티 활발... 주가 3.27%.현대공업, 3분기 영업익 40억원…전년比 흑자전환“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close = 거래소가 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구. 답변기한은 4일 오후 6시까지.

◆ 서희건설 서희건설 035890 | 코스닥 증권정보 현재가 1,340 전일대비 35 등락률 -2.55% 거래량 1,600,892 전일가 1,375 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일서희건설, 2009억원 규모 아파트 신축공사 계약 체결[e 공시 눈에 띄네]코스닥-14일 close =시흥거모동 지역주택조합에 312억원 규모의 채무보증을 결정.

◆ 비츠로테크 비츠로테크 042370 | 코스닥 증권정보 현재가 8,730 전일대비 70 등락률 -0.80% 거래량 143,140 전일가 8,800 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 비츠로테크, 주가 1만 50원 (2.34%)… 게시판 '북적'“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정제한풀린 고체연료!! 고삐까지 풀리나? 최고의 대장!! close =자회사 비츠로셀 비츠로셀 082920 | 코스닥 증권정보 현재가 16,350 전일대비 200 등락률 -1.21% 거래량 74,963 전일가 16,550 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 비츠로셀, 206억 규모 공급계약 체결비츠로셀, 319억원 규모 공급계약 체결[e 공시 눈에 띄네]코스닥-23일 close 은 운영자금 조달을 위해 100억원 규모로 사모 전환사채 발행 결정

◆ 브레인콘텐츠 브레인콘텐츠 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 537 전일대비 12 등락률 +2.29% 거래량 1,095,245 전일가 525 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 스와니코코, 이너뷰티로 사업영역 확장…'피부 속까지 케어'브레인콘텐츠 "마스크 자회사, 미국 FDA 등록 완료"브레인콘텐츠, 자회사 보건용 마스크 해외 수출 MOU close =종속회사 글로벌텍스프리 글로벌텍스프리 204620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,465 전일대비 300 등락률 +9.48% 거래량 3,288,173 전일가 3,165 2020.12.03 16:30 장중(20분지연) 관련기사 글로벌텍스프리, 반기 순이익 34억원…"전년 동기 대비 흑자전환"글로벌텍스프리, 면세점 테마 상승세에 5.15% ↑[특징주]글로벌텍스프리, 중국 전역에 한국 관광상품 판매 시작 '급등' close 는 운영자금 조달을 위해 제이에스아이글로벌에 200억원 규모로 제3자 배정 유상증자 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr