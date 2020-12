'추미애 퇴진론' 선 그은 정청래 "언론에 낚이지 말라"

"추 장관 흔드는 자가 검찰개혁 반대하는 숨은 범인" 일갈

[아시아경제 임주형 기자] 정청래 더불어민주당 의원은 3일 "당내에서 추미애 명예퇴진론이나 동반퇴진론은 없다"고 일축했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "결론부터 말한다. 언론의 허상에 현혹되지 말라"며 "언론의 낚시질에 본의 아니게 당하는 경우는 있을지 모르나 이는 사실과 다르다"며 "어떻게 해서는 검찰개혁, 공수처법 개정, 윤석열 조기 진화 이외의 생각은 있을 수 없다"고 했다.

이어 "지금은 스크럼 짜고 거센 저항의 물길을 가로질러 검찰개혁의 강을 건너는 일"이라며 "시행착오와 낙오자는 검찰당과 언론당의 협공에 비참한 최후를 맞이할 것"이라고 강조했다.

앞서 여당 일각에서는 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 동반 퇴진, 혹은 순차 퇴진 가능성을 시사하는 목소리가 나온 바 있다.

핵심 친문(親文·친 문재인 대통령)으로 분류되는 홍영표 민주당 의원은 지난 1일 '한국일보'와 인터뷰에서 "고위공직자범죄수사처(공수처)가 출범하고 검찰 상황이 진정되면 (추 장관이) 법무부 장관으로서 모든 검찰 개혁을 완수했다고 본다"며 "다음 개혁 단계로 나가는 것은 다른 사람이 할 수도 있다"고 말했다. 공수처 출범 후 상황이 일단락되면 추 장관이 퇴진할 수 있다는 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.

2일에는 같은 당 김두관 의원이 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에서 "추미애 장관이 예를 들어 검찰개혁이라는 1단계를 잘 마무리한다면, 또 공수처가 출범한 이후 2단계는 새로운 분이 법무부 수장을 맡을 수 있지 않겠나 그런 생각이 든다"고 말했다.

다만 "저는 윤 총장과 (추 장관의) 동반 퇴진이라는 것은 동의하기 어렵다"며 "실제 대통령께서 그렇게 하지 않을 것"이라고 동반 퇴진 가능성에 대해서는 선을 그었다.

이에 대해 정 의원은 "지금은 돌아갈 길도 없고 옆길로 샐 수도 없다"며 "추미애니까 여기까지 올 수 있었다"고 했다.

이어 "조국 전 장관이 흘린 피를 머금고 여기까지 왔다"며 "추미애를 흔드는 자가 검찰개혁을 반대하는 숨은 범인"이라고 지적했다.

그러면서 "지금은 추미애 장관에 대해 한목소리로 응원이 필요한 때"라며 "이러쿵저러쿵 언론의 낚시질에 낚이지 말고 뚜벅뚜벅 길을 갈 때다"라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr