아이원솔루션, 신개념 음악교구 '도다랜드'로 발명특허대전 산업통상자원부장관상

[아시아경제 유현석 기자] 아이원솔루션은 2020 발명특허대전에서 신개념 음악 교구인 '도다랜드'로 산업통상자원부 장관상을 수상했다고 3일 밝혔다.

'도다랜드'는 2019년 마이스터 발명대회 우승으로 교육부장관상을 수상한데 이어 이번 발명특허대전에서 산업통상자원부장관상을 수상하며 교육분야 발명 제품 기업의 우수성을 다시 한번 인정받았다.

특허청이 주최하고 한국발명진흥회가 주관하는 2020 대한민국 지식재산대전은 오는 4일까지 서울 코엑스 C홀과 온라인 전시관에서 진행된다. 대한민국 지식재산대전은 발명특허대전, 상표·디자인권전과 서울국제발명전시회로 구성된 국내 최대 규모 지식재산 전시회이다.

신개념 음악 교구 ‘도다랜드’는 약 100여 가지 이상의 블록으로 구성됐다. 블록 놀이를 통해 아이 스스로 음악을 만들 수 있다. 쌓은 블록을 ‘도다랜드’ 전용 APP에서 악보로 표현해준다.

음악블록에는 한·영 계이름 뿐만 아니라 시각장애우를 위한 점자가 별도 표기됐다. 유·초등생 뿐만 아니라 노인들을 위한 치매 예방 프로그램 등 다양한 연령층에서 활용이 가능하다.

이원익 아이원솔루션 대표는 “'감수성과 창의력을 일깨워주는 음악', '모든 아이들이 좋아하는 블록놀이' 그리고 최근 교육 시장에서 떠오르고 있는 '코딩', 이 세 가지를 결합한 음악 교구 '도다랜드'가 4년의 개발 끝에 장관상 수상을 통하여 제품의 우수성을 인정받아 그 의미가 크다”고 소감을 전했다.

그는 또 “어려운 음악 이론이나 작곡 등을 친숙한 블록놀이와 결합하고 코딩 교육에도 활용할 수 있는 융합형 'STEAM toy'인 만큼 앞으로도 노하우와 기술력을 바탕으로 글로벌 교육시장에 진출할 것”이라고 포부를 밝혔다.

한편 도다랜드 뮤직블록은 라이트, 베이직, 어드밴스드 세 종류의 키트로 구성되어 취향과 연령에 따라 선택 구매가 가능하다. 내년 초 신학기 시즌에 정식 판매 예정으로 공식 홈페이지를 통해 미리 만나볼 수 있다.

