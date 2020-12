수용 인원 총 170명 … 마산의료원 환자 22명 입소, 부산 경증환자 9명 입소 예정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 2일부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 무증상자와 경증환자에 대한 경남권 생활치료센터 입소가 시작됐다.

수용 인원은 총 170명이며 가용병상은 139병상이다.

생활치료센터 입소 현황과 관련해서는 2일 마산의료원에서 입원 중이던 환자 중 22명이 생활치료센터로 입소했고, 이날 부산의 경증환자 9명이 입소할 예정이다.

경남소방본부, 경남지방경찰청, 육군 39사단 등 협조를 받아 총 63명으로 구성했다. 이 중 27명이 센터에 상주해 환자들을 관리·치료하게 된다.

입소자는 격리해제 기준에 따라 무증상의 경우 열흘 뒤쯤 퇴소 조처를 내리고 있다.

