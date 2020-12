주택산업연구원, 주택사업공제조합 설립방안 온라인 공청회

[아시아경제 임온유 기자] 주택산업연구원은 오는 10일 오후 2시 '주택사업공제조합 설립방안' 공청회 를 온라인 생중계로 개최한다고 3일 밝혔다.

주택산업연구원이 주최하고 대한주택건설협회가 후원하는 이 공청회에서는 김덕례 주산연 선임연구위원이 ‘주택분양보증시장 문제점과 주택사업공제조합 설립방안’으로 주제 발표를 할 계획이다.

이어 진행되는 토론에서는 김근용 국토연구원 선임연구위원의 사회로 김갑성 연세대학교 교수, 윤대인 대방산업개발 대표, 이영호 우리은행 연구소 실장, 한성수 국토교통부 주택기금과장 등이 주제 발표자와 종합토론을 실시한다. 토론 후에는 온라인 방청객을 대상으로 실시간 질의응답(채팅참여)이 진행될 예정이다.

추병직 주산연 이사장은 “이번 공청회가 주택산업 발전과 중소·중견 주택기업 육성의 밑거름이 될 새로운 주택사업공제조합 설립방안 마련을 위한 건설적인 논의의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.

이번 공청회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 비대면 온라인 방식으로 진행하며, 유튜브 ‘주택산업연구원’ 채널을 통해 실시간 시청 및 참여가 가능하다.

