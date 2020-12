[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 ‘크리스마스 테이블웨어’를 선보이고 있다. 오는 6일까지 ‘빌레로이앤보흐’ 브랜드 크리스마스 컬렉션 제품을 최대 40%까지 할인하는 행사도 진행한다.

